إيران تكذب نفسها في دعمها لمليشيا الحوثي باليمن.. وهذا هو الدليل

لا تزال إيران تمارس الكذب بشأن دعمها لمليشيا الحوثي المتمردة في اليمن.

يأتي هذا عقب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية ، والذي ادّعت فيه أن تصريحات رستم قاسمي أحد قادة فيلق القدس الذي قال إننا نقدم مساعدات عسكرية لليمن وأن مستشارينا موجودون هناك، ليست الموقف الرسمي لإيران.

الصحفي والباحث الإيراني محمد مجيد الأحوازي سخر من بيان الخارجية قائلا : ” وزارة الخارجية ليست على حق وتكذب، حتى السفير الإيراني في صنعاء من الحرس الثوري الإيراني”.

يذكر أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني كان قد كشف في مراسم تشييع القائد في فيلق القدس محمد حجازي عن الدور الذي لعبته إيران في دعم مليشيات الحوثي المتمردة في اليمن.

وكان قآني، قد اعترف خلال مراسم تشييع نائبه العميد حجازي، بالمشاركة الميدانية في الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن منذ 6 أعوام، والقتال إلى جانب الحوثيين ،إضافة لتهريب الأسلحة والخبراء.

كما فضحت تصريحات المساعد الاقتصادي لقائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال رستم قاسمي، لأول مرة عن أنشطة مستشارين عسكريين إيرانيين في اليمن دعما للحوثيين إرهاب إيران و أنشطتها المزعزعة لأمن المنطقة.

وأكد قاسمي في تصريحات صحفية أنه يوجد في الوقت الراهن عدد من المستشارين من الحرس الثوري في اليمن، مضيفا أن الحرس الثوري قدم السلاح لميليشيا الحوثي في بداية الحرب اليمنية، ودرب عناصر من قواتها على صناعة السلاح.

وأضاف أننا قدمنا استشارات عسكرية، وكل ما يمتلكه الحوثيون من أسلحة هو بفضل مساعداتنا، نحن ساعدناهم في تكنولوجيا صناعة السلاح.