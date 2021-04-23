قفزة مرعبة بالهند.. المستشفيات امتلأت بمصابي كورونا ووفيات أثناء انتظار الأكسجين

تشهد الهند وتيرة متسارعة في تسجيل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تزايد حالات الوفاة.

وسجلت اليوم الجمعة 332730 حالة إصابة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي، وهو أعلى معدل إصابة مسجل في يوم واحد في أي مكان في العالم.

كما ارتفعت الوفيات اليومية بمعدل قياسي بلغ 2263 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتحتل الهند المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بحوالي 16 مليون حالة إصابة مؤكدة.

ويعاني البلد من موجة ثانية، ويثير هذا المزيد من المخاوف بشأن عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعاب الأعداد الجديدة.

وتناقلت وسائل إعلام صورا لوقوف حشود الناس خارج المستشفيات في المدن الكبرى، التي امتلأت بالمرضى. وفي التفاصيل فقد توفي عدد من الناس أثناء انتظار الأكسجين، حيث أرهق الارتفاع الكبير في أعداد المرضى المستشفيات، ما تسبب في نقص حاد في الأكسجين وأسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقد سهلت الموجة الوبائية الثانية التي تُعزى إلى “متحورة مزدوجة” نسبة ازدياد الإصابة بالفيروس.

من جانبه أقر رئيس الوزراء ناريندرا مودي في كلمة متلفزة بأن الهند وسكانها الـ 1.3 مليار يواجهون مجددا معركة كبرى.