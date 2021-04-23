خسائر فادحة.. طيران التحالف يدمر 5 عربات مدرعة و3 أطقم حوثية بمأرب

ألحق طيران التحالف العربي باليمن خسائر فادحة بالمليشيا الحوثية المتمردة، في عدة جبهات بمأرب.

وبحسب ما أكده المركز الإعلامي للقوات المسلحة باليمن فإن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تحركات وتعزيزات المليشيات الحوثية غرب مأرب.

وأضاف أن الطيران ألحق بالمليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، منها تدمير 5 عربات مدرعة و3 أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما دمرت دفاعات الجيش طائرتين مفخختين أثناء اقترابهما من سماء جبهة المشجح.

وفي الصعيد الميداني أيضا فقد تم تدمير مدفعية الجيش 3 أطقم كانت محمّلة بأسلحة وذخائر، كما استهدفت مواقع حوثية متفرقة وكبّدتها خسائر بشرية ومادية.

وكان المركز الإعلامي قد كد أن أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال المقاومة يخوضون معارك عنيفة لدحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهتي المشجح والكسارة، ويكبّدونها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.