النصر يتصدر مجموعته بثنائية في فولاذ الإيراني #حمدالله #النصر_فولاذ_lسيا

حقق النصر السعودي انتصاراً ثميناً أمام فولاذ الايراني 2-صفر لينفرد بالصدارة، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في حين كرر السد القطري تفوقه على الوحدات الاردني بعد فوزه عليه 2-صفر، في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وعلى ملعب مرسول بارك حقق النصر السعودي فوزاً ثميناً أمام فولاذ الايراني بثنائية نظيفة لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة.