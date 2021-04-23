النصر يتصدر مجموعته بثنائية في فولاذ الإيراني #حمدالله #النصر_فولاذ_lسيا

حقق النصر السعودي انتصاراً ثميناً أمام فولاذ الايراني 2-صفر لينفرد بالصدارة، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في حين كرر السد القطري تفوقه على الوحدات الاردني بعد فوزه عليه 2-صفر، في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
وعلى ملعب مرسول بارك حقق النصر السعودي فوزاً ثميناً أمام فولاذ الايراني بثنائية نظيفة لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة.
وبهذه النتائج يتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط يليه السد القطري برصيد 7 نقاط، ويحتل فولاذ الايراني المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل الوحدات ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.