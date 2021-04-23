إصابة العشرات في حادث سير مروع بولاية جزائرية

قالت وسائل إعلام جزائرية إن 48 شخصا، أصيبوا بجروح جراء حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع اليوم الجمعة بولاية النعامة.

ونقلت عن مصالح الحماية المدنية أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لعاصمة الولاية قد تدخلت بالطريق الاجتنابي لمدينة النعامة، إثر حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط تندوف-الشلف، كان على متنها 53 راكبا.

وأضافت أن الحادث قد أدى إلى إصابة 48 شخصا بجروح من بينهم خمسة تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة و43 لإصابات مختلفة.

كما انتقلت 7 سيارات إسعاف وشاحنتي نجدة فضلا عن توفير سيارتي إسعاف تابعتين لقطاع الصحة لموقع الحادث لإسعاف المصابين.