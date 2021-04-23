مكة : 9947 بلاغا عن أمراض وحوادث للهلال الأحمر بالعشر الأولى من رمضان

قالت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة إنها تلقت خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك (24633 )مكالمة هاتفية نتج عنها (9947 ) بلاغا إسعافيا تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية

وأضافت أن بلاغات الأمراض المختلفة قد سجلت أعلى نسبة بلاغات والتي وصلت لـ (3785) بلاغاً.

بينما سجلت الحوادث المرورية بأنواعها(2159 )بلاغاً إسعافياً , و الأزمات التنفسية( 568 )بلاغا,حريق (631 )بلاغاً,والإغماء (528) بلاغاً.

يذكر أن عدد المراكز الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة يصل إلى (98 ) مركزا تعمل على مدار الساعة ومجهزه بأحدث المعدات الإسعافية ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف.