الشثري: أخذ لقاح كورونا “عبادة صالحة ” وقربى إلى الله

قال الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، إن أخذ لقاح كورونا عبادة نتقرب بها إلى الله.

وأضاف الشثري في اتصال من خلال برنامج “الجواب الكافي” عبر قناة “المجد أننا نستطيع أن نجعل لقاح كورونا من أسباب رضى الله عز وجل لنا، وعبادة نتقرب بها إلى الله.

وجاء قول الشتري عن لقاح كورونا ، تعليقا على تغريدة وزير الصحة.

كما أوضح أنه باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعامل مع هذا البلاء نستطيع أن نجعله عبادة واستجلاب رضى الله عز وجل عنا، ومأجورون ومثابون على هذه الإجراءات التي نتخذها ونكون مؤجرين على أخذنا لللقاح.

وتابع قائلا : إن المؤمن يتقرب إلى الله بالأسباب المؤدية إلى سلامة أبداننا وحفظها من الأمراض، وأن نتمكن بهذه الأبدان، من التعبد لله وحده.

وكان وزير الصحة توفيق الربيعة قد أكد من خلال تدوينة له أنه تم إعطاء أكثر من ٩٥٠ مليون لقاح كوفيد-19 حول العالم، والحمد لله أثبت اللقاح مستوى عالياً من السلامة والفعالية.