الأمم المتحدة تعترف: الحوثي أسس نظاما متوحشا

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السابقة في اليمن، ليزا غراندي إن مليشيا الحوثي لم تكتفِ بالسيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة، بل أسست نظاما ضارا ومتوحشا.

وأضافت ليزا غراندي أن مؤسسات موازية يعمل بها الحوثيون حصرا دون مساءلة، والتي تصادر الزكاة، وفرضت تعريفات صارمة على الزراعة والتجارة.

وأوضحت أن الحوثيين حوّلوا الإيرادات من السلع والخدمات العامة إلى مقاتليهم، وقاموا بتخريب شركات القطاع الخاص التي لا تتعاون معهم، والتلاعب بالعملة والسيولة من أجل مصالحهم، وليس مصالح عامة الناس.

ونوهت أن الحوثيين فرضوا مئات القيود على المساعدات الإنسانية، سعيا إلى التحكم في نوع وتدفق المواد واستهداف جميع أشكال المساعدة.

كما واصلوا التهديد والبلطجة ضد العاملين في المجال الإنساني، وساعدوا في وجود واحدة من أكثر بيئات العمل السامة في العالم.