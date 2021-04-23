رجل الأعمال محمد بن سمار يحتفي بانجاز الدكتور الغربي

استضاف رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار للمقاولات، جمعية إعلاميون بمناسبة حصول رئيس مجلس إدارتها الدكتور سعود بن فالح الغربي على درجة الدكتوراه في الصحافة الرقمية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وحضر المناسبة عددًا من الإعلاميين وأصدقاء وزملاء المحتفى به.

وأكد الأستاذ محمد بن سمار بأن هناك علاقة تاريخية بين الجمعية ووالده الشيخ مسعد بن سمار حيث كان راعيًا وداعما لهذه الجمعية منذ عشرات السنين عندما كانت تعرف بملتقى إعلاميي الرياض، معتبرا إنجاز الدكتور سعود هو إنجاز للجميع، وتتويج لمسيرة مهنية وإعلامية ومجتمعية طويلة قائدها الدكتور سعود في جمعية إعلاميون تحديدا كنموذج مجتمعي مهني متقدم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار للمقاولات، بأن هناك واجبا ومسؤولية اجتماعية على الشركات ورجال الأعمال لمشاركة المجتمع ودعم منجزاته وتحفيز مبادراته، مشيرا إلى ما تحمله رؤية ٢٠٣٠ من محفزات كبيرة لمجتمع حديث يشكل القطاع الثالث فيه رافدا اقتصاديا ووظيفيا مؤثرا جدا.

وشدد محمد بن مسعد بن سمار على أن قيادتنا الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تعتبر نموذجا في تبني المبادرات ودعم القطاع الثالث والتي تعد جمعية إعلاميون من نتائج توجهات الوطن الحديثة وما تضمنته مسارات رؤية ٢٠٣٠.

من جانبه، قال الدكتور سعود الغربي، “بأنه

أمام هذه البادرة الكريمة من الشيخ محمد بن سمار، واحتفائه بانجازي درجة الدكتوراه في الإعلام، لا أملك إلا شكرهم وتقديرهم، وانظر إليهم كنموذج إعلامي سواء في بناء الصور أو تسويق الشخصيات والكيانات، واستخدام أساليب علم العلاقات العامة في دعم ومساندة جهود حكومتنا الرشيدة وأجهزتها التنفيذية المختلفة مِن خلال الرعايات الإعلامية أو دعم الكراسي العلمية أو الدعم اللوجستي لبعض المشاريع الوطنية”.

وأكد الدكتور الغربي بإن الشيخ مسعد بن سمار والشيخ محمد بن مسعد بن سمار، يقدمان صور اجتماعية وخيرية لكل ابناء المجتمع والمناطق دون تحديد، وأنهم برعوا بامتياز في بناء صور إيجابية لرجل الأعمال السعودي.