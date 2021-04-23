بمشاركة 23 منتخبا عربيا..رسميا  الإعلان عن موعد سحب قرعة بطولة كأس العرب 2021

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في بيان رسمي أمس الجمعة، موعدا لسحب قرعة بطولة كأس العرب 2021 والتي ستقام في قطر.

وقرر الاتحاد الدولي أن تستضيف قطر قرعة بطولة كأس العرب 2021، في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة الدوحة في الـ27 من أبريل الجاري ابتداءا من الساعة التاسعة مساءا بالتوقيت المحلي.

ويشارك 23 منتخبا عربيا، في بطولة كأس العرب حيث ستشهد القرعة حضور عددا محدودا من المسؤولين تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.

وتقام بطولة كأس العرب 2021 في نهاية العام الجاري، و من المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة في 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.