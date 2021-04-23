فرار جماعي لمليشيا الحوثي بالحديدة

تمكنت القوات اليمنية مدعومة بقوات التحالف العربي من إحباط محاولة تسلل نفذها مسلحو مليشيات الحوثي، في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر عسكرية أن القوات اليمنية خاضت مواجهات مع المليشيات الحوثية جراء محاولة الأخيرة التسلل إلى خطوط التماس، والتي باءت بالفشل.

وأضافت أن المليشيات تكبدت خسائر بشرية ومادية خلال المواجهات ، منوهة أن العناصر الحوثية المتسللة لاذت بالفرار.

يأتي هذا عقب خسائر فادحة تلقتها المليشيا على جبهات مأرب، حيث تم تدمير 3 أطقم حوثية بضربة من طيران دعم الشرعية.