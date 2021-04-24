مصرع شخص وإصابة 18 في حادث مروع بمحافظة مصرية (صور)

في حادث مروع ، لقى شخص مصرعه وأصيب 18 آخرون، إثر انقلاب أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى الشركات بطريق برنيس، بين مدينتي حلايب وشلاتين المصرية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي وجارى التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر قد تلقت قبل ساعات، إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس نقل ركاب، بطريق برنيس جنوب محافظة البحر الأحمر، وبالتحديد بين منطقتي شلاتين.

على الفور تم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

وأفاد مصدر طبي ، أنه تم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين وانتشال الجث، منوها أنه تجري عملية نقل المصابين لمستشفى الشلاتين المركزي، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.