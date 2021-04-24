داعية شهير للمواطنين: سارعوا بأخذ لقاح #كورونا.. أحسست بالموت عدة مرات

“سارعوا بأخذ اللقاح فقد احسست بالموت عدة مرات” بهذه العبارة بدأ الداعية سليمان القوزي رواية قصته مع فيروس كورونا عقب إصابته قبل عدة أيام.

واجرت معه “الوئام” لقاءاً حكى في ثناياه ما تعرض له عقب إصابته وقال موجهاً حديثه للجميع: سارعوا بأخذ اللقاح فقد احسست بالموت عدة مرات” فقد قمت بتأجيل موعد تلقي اللقاح لحين إنتهاء شهر رمضان المبارك خوفاً من ظهور الأعراض بعد تلقيه.

واستكمل الداعية القوزي حديثه لـ”الوئام” بالقول: لا أعلم كيف أصبت بالفيروس ولكني أرجح بأن ذلك حدث عقب ذهابي للتسوق قبل عدة أيام ، حيث بدأت ظهور الأعراض تتوالى علي من ارتفاع بدرجة الحرارة وتلاها صداع ووهن في الجسم ، مما اضطرني لعمل مسحة للتأكد من حالتي الصحية كي لا أكون سبب في انتقال العدوى لأحد لاسمح الله ومن ثم بدأت بالعزل المنزلي لمدة ٢٤ ساعة ، وتأكدت اصابتي بفيروس كورونا عقبها.

واستطرد القوزي قائلاً : بعد تأكد إصابتي بالفايروس تم التواصل معي من قبل وزارة الصحة وذلك من أجل تزويدي ببعض التوجيهات في مثل هذه الحالات وعقب مايقارب ثلاثة أيام كانت تأتيني نوبات ضيق بالتنفس وإرهاق شديد وارتفاع في الحرارة مما دعاني للتوجه لطوارئ مستشفى جنوب القنفذة خصوصاً وأني مصاب بمرض السكري.

وأضاف القوزي: بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لدى وصولي لطوارئ المستشفى وجد الفريق الطبي بأن نسبة الأكسجين في نزول شديد مما دعاني للمكوث بالمستشفى و البقاء تحت الملاحظة المشددة وبعد مرور يوم على تنويمي ازداد التعب عليّ وقرر الفريق الطبي اجراء بعض الأشعة للتأكد من وضعي الصحي.

واردف القوزي بأن : الأشعة اثبتت تمكن الفيروس من الرئتين وكان أكثر سؤال يتردد عليّ من الفريق الطبي هل أخذت اللقاح ؟ لتكن إجابتي في كل مرة لا والله المستعان وخلال فترة متابعتي بالمستشفى التي بلغت ٧ أيام كنت أعاني فيها كثيراً ورأيت الموت بأم عيني وفي كل مره يأتيني في ذهني كيف لو أنني أخذت اللقاح.

واوضح القوزي في نهاية حديثه لـ”الوئام” كنت اسأل الفريق الطبي في كل مرة يأتون للتأكد من حالتي الصحية ماذا لو اخذت اللقاح هل سأمر بمثل هذه الحالة فكانوا يجيبون عليّ لكان الأمر أهون بكثير مما أنت عليه الآن.

ودعا القوزي الجميع لأخذ اللقاح لكي لا يمرون بتجربته المريرة قائلاً : اللقاحات جعلها الله أسباب عظيمة تدفع عنا مرضاً خطيرا والإسلام والشريعة جاءت لدفع الضرر عن النفس بكل وسيلة ممكنة فنصيحتي بعد أن أنجاني الله سبحانه وتعالى ورسالتي التي أرسلها للجميع احرصوا على أخذ اللقاح واحرصوا على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.