خلال 24 ساعة: أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 23 ألفاً و392 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، سجل المعهد 23 ألفاً و804 إصابات جديدة يوم السبت الماضي.

وسجل المعهد 286 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 219 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام اليوم السبت 164.4 حالة (164 حالة أمس الجمعة).

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و268 ألفاً و645 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في ألمانيا 81 ألفاً و444 حالة، وبلغ عدد المتعافين مليونين و882 ألفا و300 حالة.