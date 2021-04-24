شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في هيئة الهلال الأحمر السعودي

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الإدارية.

ومن ضمن شروط التقديم على الوظائف توفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية، والتخصصات المناسبة لشغل الوظيفة بحسب دليل تصنيف الوظائف المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يفضل إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام الحاسب الالي.

مع ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون لائقاً صحياً للوظيفة المطلوبة وتوفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة بحسب دليل تصنيف الوظائف.

ووفقا للتفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

مستشار قانوني-مدير مشروع- محاسب- اخصائي ميزانية-اخصائي سلسة امداد.

اخصائي موارد بشرية واخصائي علاقات عامة ومساعد اداري.

من لديه الرغبة في شغل إحدى هذه الوظائف ممن تنطبق عليه شروط شغلها التقديم على الرابط التالي ( https://jobs.srca.org.sa )