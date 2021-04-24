البحرية الإندونيسية: عثرنا على حطام للغواصة المفقودة منذ الأربعاء

أعلنت البحرية الاندونيسية اليوم السبت رسميا عن العثور على حطام الغواصة المفقودة منذ الاربعاء الماضي.

وكانت السلطات في إندونيسيا قد بدأت جهودًا للبحث عن غواصة مفقودة، وفقا لمسؤولين.

وكانت تلك الغواصة تشارك في تدريب شمالي جزيرة بالي، لكنها فشلت في إحراز النتائج المتوقعة.

وقال قائد القوات البحرية الإندونيسية لوكالة رويترز إن 53 شخصا كانوا على متن الغواصة المفقودة “كيه آر نانجالا “405.

وطلبت إندونسيا حينها المساعدة في عملية البحث من أستراليا وسنغافورة.

لكن لم تصدر تصريحات من مسؤولي الدفاع في البلدين تعليقا على الطلب الإندونيسي حتى الآن.

ورجحت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أن الغواصة فُقدت أثناء الإبحار على بعد 96 كيلومترا من ساحل جزيرة بالي في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وقال هادي تاجهاجانتو، قائد البحرية الإندونيسية لرويترز: لا زلنا نبحث في مياه بالي على بعد 60 ميلا من الساحل عن 53 شخصا”، كانوا على متن الغواصة قبل اختفائها.

وأضاف أن الغواصة اختفت حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للمنطقة، وأن القوات البحرية نشرت سفنا حربية للبحث عنها.

يُذكر أن هذه الحاوية البحرية ألمانية الصنع بُنيت عام 1978، وتزن حوالي 1.395 طن، وفقا لموقع رئاسة الوزراء الإندونيسي.