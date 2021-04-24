‏خالطت مصابا قبل خمسة أيام.. هل يسمح لي بأخذ اللقاح؟ الصحة تجيب

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وزارة الصحة السعودية
متابعات_ الوئام

حددت وزارة الصحة عدد من الخطوات التي يجب إتباعها عند مخالطة مصاب بفيروس كورونا ويرغب في تلقي اللقاح.

وقالت الوزارة ردًا من حساب الصحة 937 على استفسار أحد المواطنين ” خالطت مصاب قبل خمسة أيام هل يسمح لي بأخذ اللقاح؟

وردت الوزارة : يحجر المخالط لمدة ( 10 أيام ) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ويمكن قصر مدة الحجر إلى ( 7 أيام ) في حال توفر نتيجة فحص مخبري ( PCR ) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر

وأوضحت: إذا كانت النتيجة إيجابية فيمكنه أخذ اللقاح بعد مرور ٦ أشهر من التعافي