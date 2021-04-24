الصناعة تمنح تراخيص لـ 102 مصانع جديدة باستثمارات 15 مليار ريال خلال مارس

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن إصدار 102 ترخيص لمصانع جديدة خلال شهر مارس الماضي برأس مال يبلغ 15.23 مليار ريال، وبنسبة نمو سنوي 55 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت وزارة الصناعة، عبر إنفوجرافيك نشر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، عن المؤشرات الصناعية خلال الشهر الماضي، أن 39 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي.

وأشارت الوزارة، إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الشهر الماضي دخول قرابة 2146 عاملاً سعودياً، في حين بلغ عدد العمالة الوافدين الداخلين للقطاع 826 عاملاً.

وشهد القطاع ارتفاعًا بعدد المنشآت الصناعية القائمة حتى الآن بالوصول إلى 9958 منشأة، وبحجم استثمار يقدر بـ 1.123 ترليون ريال سعودي.

وألمحت الوزارة، إلى أن حجم الاستثمار في المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج سجل نموًا بنسبة 681 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”.

وأكدت، أن 90 بالمائة من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في صنع منتجات المعادن اللافلزية بعدد 10 مصانع، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال المدة نفسها قرابة 72 بالمائة من إجمالي عدد المصانع التي تركزت معظمها في مدينة الرياض بعدد 22 مصنعًا.

وأوضحت، أن المصانع العاملة في منتجات المعادن اللافلزية الأخرى شكلت النسبة الأكبر من أنشطة التراخيص الجديدة الصادرة خلال شهر مارس 2021 ، بـ 21 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات الغذائية والمصانع العاملة في صنع منتجات المعادن المشكلة بـ14 مصنعًا لكل منهما.

وبلغت مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 11 مصنعًا، بينما سجلت المصانع العاملة في صنع الورق ومنتجاته النسبة الأقل بـ 7 مصانع.