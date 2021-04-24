وفاة الطيار صاحب الأزمة مع محمد رمضان إثر تعرضه لوعكة صحية

توفي، السبت، الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، إثر تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه.

وحصل الطيار منذ أسابيع على تعويضه بـ6 ملايين جنيه عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.

وكان الطيار الراحل قد تم احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.

والطيار أشرف أبو اليسر، هو صاحب أزمة الفنان محمد رمضان، والتي فصل على إثرها.

ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.