الصحة تؤكد على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لمنع انتشار كورونا

أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1072 حالة مؤكدة وتعافي 858 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9847 حالة منها 1224 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 411263 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 394529 حالة وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 9 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6887 حالة “يرحمهم الله جميعاً”.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.