هل تأخير الإفطار عن وقته يؤثر على صحة الصوم.. الشيخ المنيع يوضح

قال، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع، في حكم تأخير الإفطار عن وقته، إنه مخالف للسنة فقط.

وأشار من خلال لقائه على برنامج “فتاوى” على قناة السعودية إلى أن تأخير الإفطار لا يؤثر على صحة الصوم.

وأضاف المنيع أنه ثبت عن رسول الله ﷺ قول “لا يَزَالُ النَّاسُ بخَيْرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ وَأَخَّرُوا السُّحُور” وهذا فضل من الله لأن هذا في مصلحة العبد وأن الله من على عبادة بأمور لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى.

وأشار المنيع إلى أن تعجيل الفطور وتأخير السحور فيه أجر وخير لأن تعجيل الفطور معناه أن يكون الإنسان في حاجة إلى الأكل والشرب وهو جائع ومع ذلك الفضل والأجر يكون في تحقيق الرغبات وهذا فضل عظيم.

وكذلك تأخير السحور لأن معناه تقليل زمن الصوم ، وقال المنيع مثال أن الذي يتسحر قبل طلوع الفجر بنصف ساعة ليس مثل الذي يتسحر قبل طلوع الفجر بخمس دقائق وهذا أفضل لأنه مع ذلك هو لا يزال يتمتع بالأكل وما يرغب به وهو أكثر مصلحه مني في جسدي.