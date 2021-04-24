وقفة احتجاجية أمام قنصلية إيران بهامبورج في ذكرى احتلال الأحواز

تجمع عدد من الأحوازيين، اليوم السبت، أمام القنصلية الإيرانية في مدينة هامبورج بألمانيا، وذلك في الذكرى 96 لاحتلال الأحواز.

وحمل المحتجون شعارات مفادها أن “أرض الأحواز المغتصبة ستنال حريتها طال الزمان أم قصر”، وأن “هناك شعب يبذل روحه من أجل تحريرها”.

ورفع المتظاهرون العلم الوطني الأحوازي وصور الأسري والشهداء في الداخل والخارج.

ويتظاهر الأحوازيون المنفى يتظاهرون سنوياً أمام سفارات وقنصليات حكومة الملالي، كما كانت لهم سلسلة مظاهرات حاشدة أمام البرلمانات الأوروبي.

ويحكم تجمعاتهم في الوقت الحالي ظروف قاسية، أبرزها تفشي فيروس كورونا.