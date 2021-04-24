نيوكاسل يعاقب ليفربول على إهدار الفرص ويتعادل معه 1-1

سجل البديل جو ويلوك هدفا في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليخرج نيوكاسل يونايتد بنقطة ثمينة من التعادل 1-1 أمام مضيفه ليفربول اليوم السبت لتتضاءل آمال صاحب الضيافة في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

افتتح ليفربول التسجيل في ملعبه أنفيلد بعد مرور ثلاث دقائق فقط بعدما أخفق المدافع كياران كلارك في إبعاد كرة عرضية ليمنح محمد صلاح فرصة للسيطرة على الكرة قبل أن يسددها قوية بيسراه في الشباك.

ورغم الاستحواذ على الكرة وتسديد 22 فرصة على المرمى أخفق ليفربول في مضاعفة النتيجة.

وسجل كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل في الدقيقة 90 لكن فريق المدرب ستيف بروس واصل الضغط.

وحصل على مبتغاه في الدقيقة 95 حين هز ويلوك الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري من آخر هجمة تقريبا في اللقاء.

وقال ويلوك المعار من أرسنال لشبكة بي.تي.سبورت “ضغطنا بقوة في الشوط الثاني. بعيدا عن الهدف الذي دخل مرمانا أعتقد أن اللاعبين قاموا بعمل جيد جدا”.

وأضاف: “أتمنى مواصلة هذا الأداء.. نقدم عروضا رائعة الآن وإذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة سنكون في منطقة الأمان”.

ويحتل ليفربول المركز السادس متأخرا بنقطة واحدة عن وست هام يونايتد وتشيلسي منافسيه على المركز الرابع. وسيلتقي وست هام وتشيلسي في ملعب لندن في وقت لاحق اليوم.

وقال تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول إنه يتعين على الفريق إظهار المزيد من الرغبة والحماس ليستحق مكانا في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأضاف “لا توجد كلمات تعبر عن مشاعر خيبة الأمل التي نشعر بها حاليا. لاحت لنا الكثير من الفرص للفوز في الشوط الأول. يجب أن نلعب بنهم وحماس لنستحق مكانا في دوري الأبطال فالأمور لا تتحقق بالأماني فقط”.

ويبقى نيوكاسل في المركز 15 لكنه يبتعد الآن بتسع نقاط عن منطقة الهبوط.