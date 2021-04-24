هجوم على ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السوري

تعرّضت ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السوري السبت، إلى هجوم هو الأول من نوعه منذ اندلاع النزاع السوري تسبّب بحريق ضخم فيها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها عن وزارة النفط، أن حريقا اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مدينة بانياس الساحلية بعد تعرضها “لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية”.

وأشارت الوكالة في وقت لاحق إلى “إخماد الحريق الذي نشب بشكل كامل”.

في السياقت قالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجوم على السفينة قبالة بانياس السورية خلف أضرارا في مقدمتها وسطحها.