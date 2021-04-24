البحرين: نؤيد حظر السعودية دخول الخضراوات والفاكهة من لبنان لاستغلالها في المخدرات

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييد مملكة البحرين للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية الشقيقة بمنع استيراد أو عبور المنتجات الزراعية من الجمهورية اللبنانية إلى أراضيها بعد أن ثبت لدى الجهات المختصة أنها تستخدم لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية السبت، دعم المملكة للقرار السعودي الذي يأتي لحماية المجتمع السعودي من أضرار المخدرات، وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تنفيذا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم استغلال حرية التبادل التجاري في تهريب المخدرات، والإضرار بمصالح الدول وسلامة مجتمعاتها.