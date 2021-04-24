الحكومة اليمنية: نثمن دور التحالف بقيادة المملكة في منعه تحويل اليمن لمقاطعة إيرانية

ثمّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الدور الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، في تصديه لهجمات الحوثي المدعومة من إيران، لأجل تغيير هوية الشعب اليمني.

وقال الإرياني في سلسلة تدوينات له على حسابه في تويتر :” نحيي صمود واستبسال أبطال الجيش والمقاومة والقبائل الشرفاء الذين يخوضون معارك أسطورية في مختلف جبهات محافظة مأرب بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة ، متصدين لمحاولات تحويل اليمن مقاطعة إيرانية للأضرار بأمن واستقرار المنطقة والعالم”.

كما ثمن البطولات والتضحيات التي يسطرها الأبطال في وجه العدوان الحوثي المتواصل منذ 6 أعوام.

ودعا وزير الإعلام اليمني كل اليمنيين بمختلف مكوناتهم وأطيافهم لدعم هذا الصمود والاستبسال والاصطفاف خلف هذه المعركة الوطنية الفاصلة حتى تحقيق النصر بتحرير كل شبر في تراب اليمن.

وأضاف أن بطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل في جبهات محافظة مأرب لا يخوضون معركة استعادة الدولة والحفاظ على المكتسبات الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والدفاع عن الهوية الوطنية فحسب،بل معركة كل العرب في التصدي للغزو الفارسي وأداته من مليشيا الحوثي.