بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030.. #البنك_المركزي_السعودي يطرح فئة الـ 200 ريال

أعلن البنك المركزي عن عزمه طرح فئة المائتي ريال من العملة الورقية السعودية؛ وذلك بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق “رؤية المملكة 2030”.

وأوضح البنك المركزي، أن فئة المائتي ريال سوف يتم طرحها وتداولها اعتباراً من يوم الأحد 1442/09/13هـ الموافق 2021/04/25م، إضافةً إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

كما أوضح أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة.

ونوّه أن تصميم ورقة فئة المائتي ريال ذات اللون الرصاصي تضمّن صورة الملك المؤسس عبد العزيز، على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية.

بينما تضمّن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.