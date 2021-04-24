رئاسة الحرمين تستقبل أكثر من 500 ألف بلاغ  منذ عودة المعتمرين والمصلين للمسجد الحرام

أعلنت الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن استقبال ما يزيد عن 500 ألف نداء وبلاغ إلكتروني وهاتفي منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين حتى غرة شهر رمضان.

وتنوعت ما بين نداءات وبلاغات لاسلكية واتصالات هاتفية وعبر الرقم الموحد 1966 ورقم “الواتس آب” والبلاغات الإلكترونية الداخلية والخارجية مع الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وكانت إدارة العمليات والتحكم والسيطرة قد استحدثت العديد من الوسائل التقنية، لتوسيع نطاق استقبال البلاغات والملحوظات الميدانية من المسجد الحرام وساحاته ومرافقه منها نظام البلاغات الإلكترونية في الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والرقم الموحد (١٩٦٦) ورقم “واتس آب” خاص باستقبال البلاغات الإلكترونية بعدد بلاغات إلكترونية تجاوز (١٥٠٠٠٠) بلاغ إلكتروني رُصدت منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين.