تحدٍ جديد  للمجتمع الدولي.. إيران: نرفض خطة “خطوة بخطوة” لرفع الحظر

لا تزال إيران تراوغ مع مؤسسات المجتمع الدولي، بشأن ملف التفاوض النووي.

يأتي هذا عقب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أنه ليس على جدول الأعمال الإيراني قبول خطة “خطوة بخطوة” لرفع الحظر.

وكانت شبكة “برس تي في”، قد نقلت مساء اليوم السبت، عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن سياسة إيران في قضية رفع الحظر لم تتغير ويتعين رفع جميع أشكال الحظر.

وبحسب المصدر فإنه أكد على أن بلاده تشدد على وجوب رفع الحظر الذي أعيد فرضه على إيران، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وباقي أشكال الحظر الأخرى الذي فرض في عهده تحت مسميات أخرى، وبعد التحقق من قبل إيران ستوقف طهران الإجراءات التعويضية.

وحول التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أوضح أن إيران كما أكدت، مرارا، لا تقبل أي خطة تقوم على فكرة الخطوة خطوة وغير مدرجة على جدول الأعمال.