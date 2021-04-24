طيران التحالف يدكّ مواقع حوثية غرب مأرب

شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن هجوما مكثفا ، استهدف فيه تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواقع متفرقة غرب مأرب، وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

يذكر أن وسائل إعلام يمنية كانت قد أفادت أن قوات التحالف العربي أعلنت عن ضبط مواد مهربة لتصنيع عبوات ناسفة ومتفجرات على متن 4 سيارات.

وأضافت قوات التحالف أن المواد المتفجرة، كانت في طريقها إلى إلى ميليشيات الحوثي المتمردة.

يأتي هذا بالتزامن مع تكبد الحوثي خسائر فادحة على جبهات القتال في مأرب، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من عناصره، إلى تكبده أيضا خسائر كبيرة في العتاد والآليات.