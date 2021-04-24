 رسالة ساخرة من الخارجية الصينية للولايات المتحدة: الديمقراطية ليست “كوكاكولا”

وجّه ​وزير الخارجية​ ​الصيني، ​وانغ يي​، رسالة ساخرة للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا : ” إن الديمقراطية ليست كوكاكولا”.

وأضاف وانغ يي أنه لن تتمكن الولايات المتحدة من إجبار ​العالم​ بأسره على أن يكون على نفس مذاق مشروبها العالمي.

واتهم وزير خارجية الصين ​الولايات المتحدة​ باستخدام معايير مزدوجة خلال الحرب ضد ​الإرهاب​، منوها أن هذا الأسلوب يجعل العالم يتساءل عما إذا كانت لدى ​واشنطن​ أي مبادئ على الإطلاق.

وكان موقع “غلوبال تايمز” قد نقل عن الوزير قوله: “لا يمكن لأي قوة أن تنكر المسار الذي اختارته البلدان الأخرى، ولن يغير أي بلد نظامه وفقا للإعجاب وعدم الإعجاب من جانب الآخرين”.

وتابع قائلا : ” في النهاية، فقط شعب البلد يمكنه ​تقرير​ هل النظام والمسار الذي تم اختياره صحيح أم لا”.

وأكد أننا لا نتبنى نماذج أجنبية، ولا نصدر أيديولوجيتنا، ولا نطلب من الدول الأخرى تقليد أساليب الصين.