 رسالة ساخرة من الخارجية الصينية للولايات المتحدة: الديمقراطية ليست “كوكاكولا”

وجّه وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، رسالة ساخرة للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا : ” إن الديمقراطية ليست كوكاكولا”.
وأضاف وانغ يي أنه لن تتمكن الولايات المتحدة من إجبار العالم بأسره على أن يكون على نفس مذاق مشروبها العالمي.
واتهم وزير خارجية الصين الولايات المتحدة باستخدام معايير مزدوجة خلال الحرب ضد الإرهاب، منوها أن هذا الأسلوب يجعل العالم يتساءل عما إذا كانت لدى واشنطن أي مبادئ على الإطلاق.
وكان موقع “غلوبال تايمز” قد نقل عن الوزير قوله: “لا يمكن لأي قوة أن تنكر المسار الذي اختارته البلدان الأخرى، ولن يغير أي بلد نظامه وفقا للإعجاب وعدم الإعجاب من جانب الآخرين”.
وتابع قائلا : ” في النهاية، فقط شعب البلد يمكنه تقرير هل النظام والمسار الذي تم اختياره صحيح أم لا”.
وأكد أننا لا نتبنى نماذج أجنبية، ولا نصدر أيديولوجيتنا، ولا نطلب من الدول الأخرى تقليد أساليب الصين.