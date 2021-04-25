هجوم إلكتروني يعطل صدور صحيفة ألمانية

أدى هجوم إلكتروني على مجموعة مادساك الألمانية للإعلام إلى إعاقة نشر صحيفة إقليمية في العديد من الولايات الألمانية.

وقال متحدث باسم الشركة أمس السبت: بفضل تعاون عملي تضافرت فيه جهود صحف المجموعة تم نشر معظم عناويننا اليوم بصورة كاملة تقريباً.

وأضاف : تضرر بهذا الهجوم بصورة أساسية الأجزاء المحلية، فالمحتوى الخاص بنا متاح كالمعتاد، وقد أبلغنا قراءنا بالظروف الجديدة على الصفحات الأولى.

وألغت المؤسسات المسؤولة عن نشر الصحف شروط الدفع لعروض القراءة عبر الإنترنت أمس كتعويض، وكان المقر الرئيسي لمجموعة مادساك في هانوفر أعلن أول أمس الجمعة أنه كان ضحية لهجوم إلكتروني على أنظمة الكمبيوتر الخاصة به.

وواصل المتحدث باسم المجموعة القول: بدأنا اتخاذ إجراءات مضادة للهجوم الإلكتروني على الفور ونحن نعمل جاهدين للتوصل إلى حل.

وكانت مجموعة فونكه الإعلامية – التي تضم العديد من الصحف الإقليمية في محفظتها، ومقرها إيسن غربي البلاد – وقعت قبل أشهر قليلة ضحية هجوم خطير لقراصنة الإنترنت.

وتضم مجموعة مادساك الإعلامية صحف “نويه هانوفرشه”، “نويه بريسه” وكلاهما في هانوفر، وكذلك “أوستزي تسايتونغ”، و”ليبكر ناخريشتن”، و”ألرتسايتونغ”، و”شاومبورجر تسايتونغ”، “فولفسبورجر ألجماينه تسايتونغ” وعدداً كبيراً آخر من الصحف.