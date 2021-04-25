تفاصيل: إطلاق برنامج ماجستير السنة الواحدة بجامعة الملك فهد للبترول

أطلقت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن النسخة الجديدة من برنامج ماجستير السنة الواحدة في تخصصات نوعية للطلاب والطالبات تواكب رؤية 2030 وتلبي متطلبات سوق العمل والاقتصاد المعرفي لكلا الجنسين، وفق التالي :

تشمل شهادات الدراسات العليا هذه موضوعات مثل :

الذكاء الاصطناعي ، الأمن السيبراني ، الروبوتات ، تحليلات الأعمال ، وما إلى ذلك.

بدأ العام الماضي بـ 15 برنامجًا و​​هذا العام 17 برنامجًا جديدًا ليصل المجموع إلى 32 برنامجًا.

متطلبات عامه:

درجة البكالوريوس معترف بها والمعدل التراكمي 2.5+ من 4.0 أو ما يعادلها

درجة IELTS 6+ أو TOEFL 70+ (تم التنازل عنها لخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن).

رسالتين توصية ورسوم معالجة غير قابلة للاسترداد بقيمة 100 ريال سعودي وقائمة بجميع برامج الماجستير المقدمة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ماجستير في الذكاء الاصطناعي.

ماجستير في الهندسة الحيوية.

ماجستير في تحليلات الأعمال – جديد.

ماجستير في التحليلات الحسابية.

ماجستير في المواد الحاسوبية والنمذجة.

ماجستير شبكات الحاسوب – جديد.

ماجستير في الأمن السيبراني.

ماجستير في علوم البيانات.

ماجستير في ضمان التدفق – جديد.

ماجستير في الأداء العالي والحوسبة السحابية – جديد.

ماجستير في إدارة الموارد البشرية – جديد.

ماجستير في الحفز الصناعي.

ماجستير في مجال الهيدروكربون الذكي – جديد.

ماجستير في التحكم الذكي في العمليات – جديد.

ماجستير في النقل الذكي – جديد.

ماجستير إنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة – جديد.

ماجستير في الصيانة و الموثوقية – جديد.

ماجستير في علوم وهندسة المواد.

ماجستير هندسة البتروكيماويات.

ماجستير في علوم وهندسة البوليمرات.

ماجستير في إدارة المشاريع – جديد.

ماجستير في التمويل الكمي – جديد.

ماجستير في الحوسبة الكمومية.

ماجستير في توصيف الخزان – جديد.

ماجستير في الروبوتات والأنظمة الذاتية.

سيد المدينة الذكية والمستدامة – جديد.

ماجستير في إدارة سلسلة التوريد.

ماجستير في الطاقة المستدامة والمتجددة.

ماجستير في الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية – جديد.

ماجستير في الحوسبة المرئية – جديد.

ماجستير تحلية ومعالجة المياه – جديد.

ماجستير شبكات الاتصالات اللاسلكية.