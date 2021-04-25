إيران تشتري ثلاجات وتبني مقابر جديدة بسبب “الموجة الرابعة” لكورونا

أفادت رئيسة لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، زهراء أعظم نوري، أن مجلس المدينة وافق على شراء ثلاجات جديدة وبناء مقابر بسبب أزمة كورونا، وفق ما نقل موقع “إيران انترناشيونال”.

وأشارت المسؤولة الإيرانية إلى أن ارتفاع معدل الوفيات في العاصمة دفع المسؤولين إلى شراء معدات جديدة لحفظ الموتى.

وتضرب موجة رابعة من كورونا إيران ارتفع معها عدد الإصابات وعدد الوفيات، في وقت يعاني القطاع الطبي في البلاد.

وكشفت نوري أن إحصائيات الأيام الماضية أظهرت تسجيل وفيات تتراوح بين 140 إلى 150 حالة وفاة يومياً.

وفي الأيام القليلة الماضية، كانت هناك تقارير عن تشييد عدد كبير من المقابر في بهشت زهراء بطهران لضحايا كورونا، وفق ما نقل الموقع.

وقال الموقع إن تصريحات نوري تأتي بعد أن وصف الرئيس التنفيذي لمنظمة بهشت زهراء، سعيد خال، الثلاثاء الماضي، بأنه “أصعب وأحزن يوم” في تاريخ المنظمة الممتد على مدى 50 عاما.

وشهد الثلاثاء دفن 147 متوفيا بكورونا، و200 آخرين توفوا لأسباب مختلفة في بهشت زهراء.

وتجاوز عدد الإصابات بكورونا في إيران رسمياً عتبة المليونين، الأسبوع الماضي، بينما سجل عدد الإصابات اليومية رقماً قياسياً في ما وصفه مسؤول بأنه ارتفاع “فائق السرعة”.

ومع هذا الارتفاع في الإصابات، دعا بعض الخبراء الصحيين إلى إغلاق العاصمة طهران لاحتواء الموجة الرابعة من وباء كوفيد-19.