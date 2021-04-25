زيدان: لقب “الليغا” لا يزال داخل الملعب

أعرب المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن خيبة أمله، عقب تعادل الفريق سلبياً على ملعبه أمام ريال بيتيس، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن “لقب الليغا” لا يزال في الملعب، والفريق سيقاتل عليه حتى النهاية.

قال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو: “فقدنا نقطتين، ولكن علينا التركيز على مباراة الثلاثاء أمام تشيلسي في دوري الأبطال، أمامنا 5 مباريات في “الليغا”، ما زال أمامنا الكثير.

فقدنا نقطتين ولكننا سنقاتل على اللقب حتى النهاية، إذا انتهت الأمور اليوم، ما زال أمامنا مباريات كثيرة للتعويض”.

وأضاف: “في كل مرة نخسر فيها نقاط، يُقال إننا سيئين، ولكن الأمور ليست كذلك، الفريق بحالة جيدة، علينا أن نستعيد عافيتنا سريعاً، والتفكير في مباراة الثلاثاء التي ستكون الأصعب في الموسم، مستعدون لمثل هذه المباريات، لقب “الليغا” لا يزال في الملعب، اليوم افتقدنا لشيء ما من أجل الفوز بالمباراة”.

وأوضح المدرب الفرنسي أن فريقه افتقد للشراسة والدقة أمام مرمى ريال بيتيس، من أجل الخروج بالنقاط الثلاث.

وقال في هذا الصدد: بدايتنا في المباراة كانت صعبة، وفقدنا كرات كثيرة، لم نكن دقيقين في اللمسة الأخيرة. دافعنا جيداً، ولكننا افتقدنا للدقة.

ورغم فقدان نقطتين مهمتين في سباق اللقب على الليغا، إلا أن زيدان فضَل التركيز على الجوانب الإيجابية للمباراة، وأهمها عودة النجم البلجيكي إيدن هازارد.