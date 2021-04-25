احتجاجات ضد حظر التجول “الطارئ” في عدة مدن ألمانية

خرج متظاهرون إلى الشوارع في عدة مدن ألمانية في وقت متأخر من مساء امس السبت وفجر اليوم الأحد، للاحتجاج على حظر تجول ليلي تم فرضه في إطار إجراءات صارمة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

ففي فرانكفورت، نظم حوالي 300 متظاهر مسيرة في وسط المدينة حاملين لافتات بها رسائل احتجاج.

وأطلق البعض الألعاب النارية التي نتج عنها الكثير من الدخان.

واحتج حوالي 100 شخص في هانوفر.

وتم تسجيل كلتا المظاهرتين لدى الشرطة مسبقاً.

وتجمع حوالي ما بين 20 إلى 30 من راكبي الدراجات بشكل عفوي في برلين للاحتجاج على التدابير الجديدة عد دعوة للمشاركة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وقالت الشرطة إن “المظاهرات كانت سلمية”.

وتفرض قيود صارمة بمقتضى القواعد الجديدة الخاصة بما يسمى بـ”مكابح الطوارئ”، التي دخلت حيز التنفيذ في الساعة العاشرة مساء 2000 بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة، عندما يرتفع معدل الإصابة في منطقة معينة فوق مستوى محدد.

وتشمل الإجراءات حظر تجول ليلي بين الساعة 10 مساءً و 5 صباحاً (وهو أكثر القيود إثارة للجدل) بالإضافة إلى إغلاق معظم المتاجر، وفرض قيود على التجمعات لأسرة واحدة وشخص آخر، بالرغم من عدم احتساب الأطفال تحت سن 14 عاماً.