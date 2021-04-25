العراق تعلن الحداد والتحقيق.. 45 قتيل حصيلة حريق مستشفى “ابن الخطيب”

أعلنت «مفوضية حقوق الإنسان» العراقية، أن حصيلة الحريق في مستشفى «ابن الخطيب» في العاصمة العراقية «بغداد»، بلغت 45 قتيلا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان «الدفاع المدني» العراقي، أعلن في وقت سابق، أن فرقه سيطرت على الحريق، مشيراً إلى أن المستشفى يخلو من منظومة استشعار الحرائق وإطفائها، والأسقف الثانوية عجلت من انتشار النيران.

وتعرض مستشفى «ابن الخطيب» ببغداد لحادث بشع أثر انفجار أسطوانات الأكسجين داخل المستشفى المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا، وتسبب الحادث في مصرع واصابة العشرات.

ونقلت «سكاي نيوز» عن مصادر طبية، أن الحريق نجم عن انفجار سببه عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين.

وأعلنت الحكومة العراقية اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وفتح التحقيق مع مسؤولين بسبب الحادث.