أعربت سفارة الهند في الرياض عن خالص شكرها لوزارة الصحة في السعودية على مساعدتها ودعمها وتعاونها في مواجهة كورونا.
وأوضحت السفارة الهندية في الرياض، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم شحن 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند، بالتعاون مع مجموعة آدني الهندية للنقل واللوجستيك وخدمات الطاقة، وشركة لايند الرائدة في مجال الغاز الصناعي.
السعودية ترسل 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند
متابعات_ الوئام
أعربت سفارة الهند في الرياض عن خالص شكرها لوزارة الصحة في السعودية على مساعدتها ودعمها وتعاونها في مواجهة كورونا.