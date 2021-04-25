السعودية ترسل 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند

أعربت سفارة الهند في الرياض عن خالص شكرها لوزارة الصحة في السعودية على مساعدتها ‏ودعمها وتعاونها في مواجهة كورونا.

وأوضحت السفارة الهندية في الرياض، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم شحن 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند، ‏بالتعاون مع مجموعة آدني الهندية للنقل واللوجستيك وخدمات الطاقة، وشركة لايند الرائدة في مجال الغاز ‏الصناعي.‏