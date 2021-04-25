لـ”ظروف خاصة”.. استقالة وزير الإعلام المصري أسامة هيكل

قدم وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، الأحد، استقالته من منصبه لـ”ظروف خاصة” لم يفصح عنها.

وبحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، فإن “هيكل” تقدم باستقالته من منصبه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتعرض وزير الإعلام المستقيل لانتقادات واسعة على مدار الشهور الماضية من قبل صحفيين وإعلاميين مصريين على خلفية تصريح له بـ”انصراف الشباب دون سن 35 عاما عن قراءة الصحف الورقية أو مشاهدة التلفزيون”.

وأسامة هيكل يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية والتي تضم الغالبية العظمى من مقار واستديوهات المحطات التلفزيونية والإذاعية المصرية والعربية والدولية.