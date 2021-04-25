الصادرات السعودية ترتفع 3% في فبراير على أساس سنوي

سجلت الصادرات السلعية السعودية في شهر شباط/فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 3% إلى 65.8 مليار ريال، مقابل 63.8 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان اليوم الأحد، أن ذلك يأتي على الرغم من انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 7ر0 مليار ريال بنسبة 1.4%.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 71.7% في شباط/فبراير الماضي مقابل 74.9% في شباط/فبراير 2020.

وذكرت الهيئة أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 16.2% في شباط/فبراير الماضي، لتصل إلى 18.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 16 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.6% مقارنة بشهر كانون ثان/يناير 2021.