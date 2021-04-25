ضبط أكثر من 24 ألف مخالفة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، 24288 مخالفة، وذلك للفترة من 6 / 9 / 1442هـ وحتى 13 / 9 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض، العدد الأعلى بواقع بـ(8362) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5079) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3072) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(1772) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1330) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1243) مخالفة، ومنطقة عسير بـ(810) مخالفات، ومنطقة حائل بـ(705) مخالفات، ومنطقة تبوك بـ(623) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(534) مخالفة, ومنطقة الحدود الشمالية بـ(417) مخالفة، منطقة جازان بـ(227) مخالفة، وأخيرا منطقة نجران بـ(114) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.