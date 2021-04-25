الإمارات: تسيير أولى الرحلات لدعم عمليات مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، تسيير رحلات الدعم اللوجستي لجهود المجتمع الدولي بقيادة فرنسا في مكافحة الإرهاب في منطقة دول الساحل الأفريقي الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، إن من شأن جهود دولة الامارات أن تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة دول الساحل.

ومن المخطط أن تخصص القوات المسلحة الإماراتية عددا من رحلاتها لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية نظرا لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي.