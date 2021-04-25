توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لطقس غد الإثنين في المملكة 14/ 9/ 1442 الموافق 26 أبريل الجاري.

وقال إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تمتد إلى منطقة حائل.

وأضاف أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق(الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.