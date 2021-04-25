مسلسل رمضاني يثير ضجة بدولة عربية.. والحرس الوطني يتدخل

تسبب مسلسل درامي تبثه قناة الحوار التونسية في ضجة، حيث أثار جدلا في الشارع التونسي، ما دفع الحرس الوطني لإصدار بيان بشأن مشاهد تم عرضها بالمسلسل.

وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي قد أصدرت بيانا عاجلا، اليوم الأحد، بسبب المشهد.

والمشهد الذي أثار ضجة قد تم عرضه بمسلسل “الفوندو” المذاع على قناة الحوار التونسي، يوم أمس السبت ، حيث ظهرت فيه دورية حدودية تابعة لسلك الحرس الوطني تقوم بتفتيش سيارة، يتحصل فيها فرد الدورية على رشوة من صاحب الوسيلة.

وشدد البيان على رفضه لمثل هذه المشاهد، مؤكدا أن الإدارة توضح لجميع منتسبيها وللرأي العام، أنها لم تتلق من أي جهة رسمية طلبا خاصا بتوفير سيارة إدارية أو أزياء من الجهة القائمة بالعمل الفني أو السيناريو الخاص بالمهمة الموكولة لوحدات الحرس الوطني.

وأوضحت أن الأزياء المستعملة ليست أزياء إدارية تخصنا، وأن الوسيلة غير مدرجة بأسطولنا، وهي سيارة مدنية تم تمييزها بشعار وباسم الحرس الوطني.