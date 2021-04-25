«عشماوي مات» .. وفاة أشهر منفذ لأحكام الإعدام في مصر

بعد حياة طيلة من الإثارة في أغرب وظيفة بمصر لفظ حسين عشماوي أشهر منفذ أحكام إعدام بقطاع مصلحة السجون سابقا، أنفاسه الأخيرة.

رحلة عشماوي الطويلة في تنفيذ أحكام الإعدام أدخلته موسوعة جينيس كأكثر من نفذ أحكام الإعدام عالميا.

وقام عشماوي بتنفيذ 1070 حكما بالإعدام، 20% منهم سيدات معظمهن قتلن أزواجهن.

وكان حسين عشماوي يلقب باسم “عشماوى” ولكنه كان يسمى بـ “بجلاد” قطاع مصلحة السجون، لأنه كان يقوم بوظيفتى الإعدام وجلد المساجين معا.

فى نفس الوقت، وأنه فى عام 1922 خلال واقعة “رية وسكينة” كان الذى يعمل وقتها فى هذا الوقت فى الإعدامات اسمه “أحمد العشماوى”، ومن وقتها وأى شخص يعمل فى تلك الوظيفة يسمى بـ “عشماوى”.

يذكر أن تسمية اللقب بـ ” عشماوي” يعود لعام 1922 ، حيث تولى هذه المسئولية شخصا يدعى أحمد عشماوي، لذلك فإن هذا الاسم هو الأشهر في هذه المهنة.

وقد كان حينها يوجد شخص واحد ينفذ هذه العملية بسبب قلة الجرائم، لكن عددهم زاد بعد ذلك بسبب زيادة عدد الجرائم.

وقد دخل الأخير حسين عشماوي موسوعة جينيس كأكثر من نفذ أحكام بالإعدام على مستوى العالم، منذ عام 1990 حتى بداية أحداث يناير 2011.