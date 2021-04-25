مليشيا الحوثي تمنع وصول لقاحات كورونا للمصابين

لم تقتصر مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، على قصف المدنيين والزج بالأطفال إلى ساحات المعارك، بل تقوم بمنع وصول لقاحات كورونا للشعب اليمين، لأجل زيادة المعاناة على المدنيين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية فقد أعلن وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، للكادر الطبي في مناطق سيطرة الحوثي بإتاحة فرصة تلقي اللقاح في المحافظات المحررة ويدعوهم للتنسيق مع مكاتب الصحة، وذلك بعد بعد منع ميليشيات الحوثي وصول اللقاح إليهم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 12 حالة وفاة و32 إصابة بفيروس كورونا في عدة محافظات يمنية و 60 حالة شفاء غالبيتها في حضرموت و تعز.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 6137 إصابة، و1187 وفاة، و2645 حالة تعافٍ.