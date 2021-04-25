مجددا.. شرطة الاحتلال تعتدي على الفتيات في القدس وتنفذ حملة اعتقال واسعة

قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على فتاتين بطريقة وحشية ، حيث قامت باعتقالهما في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وكانت مقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر قوات كبيرة من الشرطة الصهيونية تعتدي على الفتيات في القدس، واعتقال عدد من الفتيات بعد ضربهن بشكل مبرح.

وقامت قوات الاحتلال بغلق المدخل الغربي لبلدة دير استيا قضاء سلفيت بعد تعرض حافلة للمستوطنين لإلقاء الحجارة.

يذكر أن جيش الاحتلال كان قد أعلن قبل قليل عن إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الغلاف، حيث سقطت داخل القطاع، نتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة.