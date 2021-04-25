الرئيس الفلسطيني: القدس خط أحمر

حيا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن المقدسيين على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة بالسيطرة على المدينة المقدسة.

و شدد أبو مازن على أن مدينة القدس خط أحمر لن يقبل الفلسطينيون المساس بها.

وأكد محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن تكون الانتخابات العامة على حساب الحق الفلسطيني بالقدس ولن يتنازل عن عاصمته الأبدية ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة.

وجدد التذكير بأنهم لن يقبلوا بإجراء الانتخابات دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابا حسب الاتفاقيات الموقعة.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية.

وأوضح أن “مركزية فتح” تؤكد أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل حول الانتخابات بأن القدس وأهلها هي قلب العملية الانتخابية.

وبين أن عدم إجراء الانتخابات في القدس يعني العودة لتنفيذ صفقة القرن التي أفشلها الصمود الفلسطيني الرسمي والشعبي.

وأفاد بأنه دون إجراء الانتخابات في القدس ترشيحا وانتخابا لن يكون هناك انتخابات لأن القدس عاصمة دولتنا الأبدية.