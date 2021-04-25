إغلاق 37 منشأة مخالفة في جولات رقابية بالطائف منذ بداية رمضان

قررت أمانة محافظة الطائف منذ بداية الشهر الفضيل وحتى اليوم الـ10 من رمضان غلق 37 منشأة تجارية مخالفة لتدابير الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وكانت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالأمانة قد نفذت أكثر من 30 ألف جولة رقابية ميدانية خلال الشهر الفضيل، وذلك بزيارة 14 ألف منشأة تقريباً، لمتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية، والتزامهم بالاشتراطات الصحية، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وتضمنت الجولات إصدار 1654 مخالفة للاشتراطات الصحية، و 206 للإجراءات الاحترازية، وتعقيم أكثر من 5 آلاف منشأة تجارية.