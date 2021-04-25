ماذا يحدث في العراق.. 3 حرائق ضخمة  خلال 24 ساعة

بوتير متسارعة اندلعت عدة حرائق بعدد من المحافظات العراقية، والتي بدأت من مستشفى ابن الخطيب ببغداد ، مرورا بكركوك، ومنها إلى تكريت.

وكان آخر هذه الحرائق اندلاع حريق ضخم في سوق شعبي بمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وجاء حريق تكريت بعد حريق آخر اندلع في مجمع “هاي سيتي” بمنطقة عرفة بكركوك.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الحريق لم يخلف أي أضرار بشرية بل كلها مادية فقط بحسب المعلومات الأولية.

ونقلت عن فريق الدفاع المدني، أن السبب وراء الحريق هو وقوع ماس كهربائي.

يذكر أن العراق شهد فاجعة انتهت بمصرع 82 شخصا نتيجة انفجار عبوات الأكسجين في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.